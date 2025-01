Regione Abruzzo, comunicato: Lotta alle dipendenze: Santangelo, “Plauso all’iniziativa del Governo, Abruzzo pronto a fare la sua parte”

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Roma, 22 gennaio – “Accogliamo con favore l’impegno del Governo e del sottosegretario Mantovano nel rafforzare le politiche di contrasto alle dipendenze, con un’attenzione particolare a fronteggiare l’uso di stupefacenti tra i giovani.” Lo ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e Politiche Sociali della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, delegato dal Presidente Marsilio a partecipare alla riunione della Conferenza delle Regioni a Roma – viene evidenziato sul sito web. “Lavorare nell’ottica del monitoraggio unitario e del potenziamento dell’Osservatorio nazionale sulle dipendenze rappresenta un passo importante – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Come Regione Abruzzo – ha aggiunto Santangelo – siamo pronti a proporre azioni concrete per prevenire un fenomeno sempre più diffuso tra adolescenti e giovani.”L’incontro odierno della Conferenza delle Regioni, , è stato caratterizzato dall’intervento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, On. Alfredo Mantovano, che ha illustrato le novità relative ai fondi e alle risorse destinate alla lotta alle dipendenze, con l’obiettivo di rafforzare il coordinamento tra le istituzioni e migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione e contrasto – All’incontro erano presenti anche il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli, e il Capo di Gabinetto del Ministero della Salute, Marco Mattei – precisa la nota online. FSUS230125

