Regione Abruzzo, comunicato: Verso il Giubileo: annullata la conferenza stampa di domani dell’assessore Santangelo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:L’Aquila, 12 dic. – E’ annullata la conferenza stampa dell’assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo, prevista per domani, venerdì 13 dicembre, alle ore 12:00 a Palazzo Silone, a L’Aquila, per la presentazione del calendario dell’iniziativa “Verso il Giubileo” che si terrà dal 16 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025.La decisione è emersa a seguito della scomparsa del Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Abruzzo, Riccardo Solfanelli.L’Assessore Santangelo, insieme alla Giunta regionale, esprime il proprio cordoglio e si unisce al dolore della famiglia e dei colleghi per questa perdita – US 241212

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, oggi, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 16, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it