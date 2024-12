Regione Abruzzo, comunicato: Verso il Giubileo: domani conferenza stampa di Santangelo sugli eventi in Abruzzo

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:L’Aquila, 12 dic.– Domani, venerdì 13 dicembre, alle ore 12:00, nella Sala ‘Isolina Scarsella’ di Palazzo Silone a L’Aquila, si terrà la conferenza stampa di presentazione del calendario dell’iniziativa “Verso il Giubileo”. Il programma prevede una serie di eventi culturali che coinvolgeranno le quattro province abruzzesi, offrendo appuntamenti di grande rilievo artistico e musicale in preparazione al prossimo Giubileo – aggiunge testualmente l’articolo online. All’evento parteciperanno l’assessore regionale alla Cultura, Roberto Santangelo, e i rappresentanti delle principali istituzioni culturali coinvolte: il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo, l’Ente musicale Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli,” il Conservatorio Braga di Teramo e l’Istituzione Sinfonica Abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Durante la conferenza stampa verranno illustrati i dettagli del calendario e anticipate le iniziative in programma, oltre a evidenziare le collaborazioni con le eccellenze culturali del territorio – US 241212

