Regione Abruzzo, comunicato: Verso il Giubileo: Santangelo, un concerto indimenticabile nella Chiesa di San Silvestro

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Aquila, 18 dic. Si è svolto con grande successo il primo appuntamento della rassegna “Verso il Giubileo” nella suggestiva cornice della chiesa di San Silvestro – recita il testo pubblicato online. Il violino di Uto Ughi e il pianoforte di Bruno Canino hanno incantato un pubblico appassionato, dando il via a un evento di straordinaria importanza per la comunità abruzzese – Questo concerto, il primo di otto, è stato promosso dall’Assessorato regionale alla Cultura in collaborazione con il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo, l’Ente musicale Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, il Conservatorio “Braga” di Teramo e l’Istituzione Sinfonica Abruzzese – si apprende dalla nota stampa. L’evento ha saputo unire la sacralità della chiesa di San Silvestro con la musica senza tempo dei Maestri Ughi e Canino, creando un’atmosfera magica e coinvolgente – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’assessore alla Cultura, Roberto Santangelo, ha dichiarato: “Il 24 dicembre Papa Francesco aprirà la Porta Santa dando inizio al Giubileo – L’Abruzzo, terra del primo Giubileo della storia, si avvicina a quest’evento attraverso un percorso di fede, valorizzando i luoghi di culto con la musica e l’arte – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo primo concerto ha registrato un sold out strepitoso, e abbiamo in programma altri sette appuntamenti che animeranno i quattro Capoluoghi di provincia, trasformando la regione in un grande e magico palcoscenico”.Fabrizio Pezzopane, direttore della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”, ha sottolineato il legame speciale tra il Maestro Ughi e la città: “Il suo primo concerto qui risale a 60 anni fa e da allora questo legame è rimasto vivo e attivo – recita il testo pubblicato online. È un grande onore poterlo avere con noi all’inizio di questo cammino verso il Giubileo e il nostro ottantesimo anniversario”.Non perdete l’opportunità di vivere questi eventi straordinari che celebrano la musica, l’arte e la spiritualità in un percorso che culminerà con il Giubileo – recita il testo pubblicato online. La Regione del primo Giubileo si prepara ad accogliere il prossimo – riporta testualmente l’articolo online. ALFA 241218

