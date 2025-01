Regione Abruzzo, comunicato: Vertenza Cisalfa: Magnacca incontra sindacati su futuro lavoratori

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 10 gen. – La vertenza Cisalfa di Teramo approda in Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’assessore alle Attività Produttive e del Lavoro Tiziana Magnacca ha ricevuto i sindacati per individuare un percorso utile alla salvaguardia degli otto lavoratori a tempo indeterminato dell’azienda di articoli sportivi.“Sono seguiti con la dovuta attenzione dalla Regione Abruzzo – commenta l’assessore Magnacca – i lavoratori delle piccole aziende al pari dei grandi siti produttivi – Abbiamo condiviso, con le parti sindacali e le altre istituzioni, un percorso che vede il coinvolgimento di tutte le parti di questa vicenda affinché ciascuno faccia uno sforzo che nel complesso porti a mettere in sicurezza i lavoratori”. All’incontro in Assessorato erano presenti il sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, e il vice presidente della Provincia di Teramo Andrea Core – si apprende dalla nota stampa. US 250110

