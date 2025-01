Regione Abruzzo, comunicato: Vertenza Tekne: Magnacca, seguiamo con attenzione trattativa cessione

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 17 gen. – Nuovo incontro per la vertenza Tekne presso l’assessorato alle Attività produttive e al Lavoro della Regione Abruzzo del tavolo convocato dall’assessore Tiziana Magnacca – si apprende dal portale web ufficiale. “Seguiamo con la dovuta attenzione la trattativa di cessione dell’azienda con l’impegno di tutelare il sito produttivo di Ortona per il suo contributo per l’economia regionale oltre a tutelare il lavoro di oltre 180 dipendenti diretti e dell’indotto” ha detto l’assessore Magnacca a margine dell’incontro – riporta testualmente l’articolo online. L’assessore ha ribadito che Regione Abruzzo ha avviato il tavolo Tekne a seguito della richiesta dell’azienda che aveva manifestato difficoltà nell’accesso al credito – aggiunge testualmente l’articolo online. “La nostra preoccupazione – aggiunge l’assessore – è il futuro della Tekne perché il fattore tempo è determinante – si apprende dalla nota stampa. Nel frattempo sono giunte due nuove proposte e chiedo come garanzia che il sito produttivo resti attivo e che lo stabilimento resti a Ortona”. In apertura del tavolo istituzionale è stata confermata l’erogazione a dicembre della mensilità di novembre e della tredicesima – si legge sul sito web ufficiale. Dal tavolo è poi emerso che, al momento, non sarebbe stata accettata alcuna proposta di acquisto, a differenza di quanto era emerso nelle scorse settimane – recita la nota online sul portale web ufficiale. Lunedì possibile nuovo incontro per riprendere la trattativa – si apprende dal portale web ufficiale. US 250117 (foto: teckne – it)

