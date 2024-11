Regione Abruzzo, comunicato: Visionaria: Marsilio, nostre start-up competitive e attrattive nei mercati

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 22 nov. Il Presidente Marco Marsilio ha partecipato questa mattina, insieme all’assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca, ai lavori della quarta edizione di Visionaria, il forum dell’Adriatico, organizzato dalla Camera di commercio Chieti-Pescara e dalla sua Agenzia di sviluppo, dedicato a digitalizzazione, sostenibilità ambientale e transizione ecologica – Il Presidente della Regione ha esaltato le qualità delle start-up abruzzesi – aggiunge la nota pubblicata. “Le nostre aziende sono in grado di conquistare il mercato internazionale grazie all’innovazione tecnologica – ha esordito il Presidente Marco Marsilio – Smau ha testimoniato, ad esempio, che l’Abruzzo è stata una sorpresa, ‘quasi scioccante’ per il mercato, avendo scoperto la qualità e la quantità delle aziende innovative e tecnologiche abruzzesi – precisa la nota online. Noi siamo una regione che ha grandissime potenzialità, bisogna tuttavia farla conoscere – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’amministrazione regionale, fin dall’inizio, ha portato avanti ogni utile opportunità per consentire alle imprese abruzzesi di essere conosciute e competitive – Dove conquistiamo spazi – conclude il Presidente Marsilio – generiamo attenzione, successo, attrattività, perché le nostre imprese sono in grado di competere al pari delle migliori aziende del mondo”. All’evento ha partecipato anche l’assessore alle attività produttive Tiziana Magnacca: “Visionaria – ha aggiunto l’assessore – è una grande vetrina per le start up abruzzesi, in particolare per quelle che portano energia, idee nuove e capacità di fare innovazione – si apprende dalla nota stampa. Questo è l’ecosistema dell’innovazione, e come abbiamo più volte sottolineato, l’innovazione è la cifra del sistema produttivo abruzzese”. GILPET/20241122

