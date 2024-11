Regione Abruzzo, comunicato: Visita istituzionale: Marsilio incontra comandante legione carabinieri Abruzzo e Molise

Regione Abruzzo, la nuova nota online:– L’Aquila, 12 nov. – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi all’Emiciclo, in visita istituzionale, il Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise Gen. Brig. Antonino Neosi – aggiunge la nota pubblicata. L’incontro è stato l’occasione per rinnovare il reciproco impegno istituzionale e rafforzare la collaborazione per garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini – precisa la nota online. Durante il colloquio, il Presidente Marsilio ha espresso la sua gratitudine al Comandante e a tutti i carabinieri operanti sul territorio per il loro quotidiano impegno nella tutela dell’ordine pubblico e della legalità. K.SCOLTA 241112

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informazione della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it