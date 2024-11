Regione Abruzzo, Fenice Academy : l’Assessore Quaglieri premia gli atleti medaglia d’oro al Trofeo Coni 2024

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:L’Aquila, 5 nov. – L’assessore allo Sport, Mario Quaglieri, ha incontrato oggi gli atleti della ASD Fenice Academy di Avezzano che hanno conquistato la medaglia d’oro al Trofeo Coni 2024. Un risultato di prestigio per la squadra abruzzese, guidata dal Prof. Roberto Olivieri, che ha trionfato nella competizione 3vs3 di calcio nella IX edizione del Trofeo Coni che si è svolto a Catania e riservato ai giovani atleti under 14 provenienti da tutta Italia – si legge sul sito web ufficiale. L’assessore ha premiato i giovani atleti evidenziando l’impegno della Regione nel promuovere lo sport e i suoi valori tra le nuove generazioni – precisa il comunicato. “È un onore celebrare il successo della Fenice Academy – ha commentato Quaglieri – una squadra che rappresenta non solo l’eccellenza sportiva, ma anche lo spirito e la determinazione dei giovani atleti abruzzesi – precisa il comunicato. Questi ragazzi hanno incarnato i valori dello sport e portato lustro alla nostra regione, dimostrando come il talento e la passione possano condurre a risultati straordinari e confermando l’importanza dello sport come veicolo di crescita personale e collettiva per le nuove generazioni”. I giovani campioni della Fenice Academy premiati sono: Lorenzo Cervellini, Emanuele D’Angelo, Giorgia Gigli, Simone Orlandi, Irene Viscogliosi e Ilaria Vladi. Lo staff tecnico è composto dal Mister Roberto Olivieri, coadiuvato da Samba Di Pietro Sow, Nello Gigli e Gianmarco Mammarella (FGCI). La Fenice Academy, dopo aver superato le selezioni regionali, ha rappresentato l’Abruzzo in questa competizione multidisciplinare, distinguendosi tra le migliori squadre italiane e conquistando il gradino più alto del podio, con una vittoria che testimonia l’impegno e la passione degli atleti e dello staff tecnico – aggiunge testualmente l’articolo online. Questo traguardo è particolarmente significativo in quanto la Fenice Academy è stata una delle poche squadre a vincere come club rappresentativo della propria regione, a differenza di altre compagini nazionali composte da atleti selezionati dai centri tecnici federali – Alla cerimonia di apertura del Trofeo Coni 2024 ha partecipato anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Presidente del Coni Giovanni Malagò. Un evento all’insegna dello sport, del fair play e dei valori di condivisione, che ha visto la partecipazione di oltre 4500 atleti e tecnici. K. SCOLTA / 241105

