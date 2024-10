Regione Abruzzo, Ferrovia Pescara-Roma: strategia condivisa con sindaci II lotto in vista dell’incontro con RFI

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Aquila, 8 ott. – Il punto sull’opera, con riferimento al II lotto, e la condivisione di una strategia comune: questa l’agenda dell’incontro che questa mattina si è tenuto all’Aquila, a Palazzo Silone, convocata dal direttore generale, Antonio Sorgi, alla presenza del presidente del Consiglio, Lorenzo Sospiri – precisa la nota online. Hanno partecipato i sindaci dei Comuni di Alanno, Manoppello e Scafa, rispettivamente Oscar Pezzi, Giorgio De Luca, Giordano Di Fiore, i loro tecnici e il direttore Divisione Ferroviaria della T.U.A ed esperto del presidente Marsilio in materia di trasporto ferroviario, Enrico Dolfi.Tre le questioni poste sul tavolo che dovranno essere discusse anche con RFI e che i sindaci hanno rappresentato alla Regione, ricevendo pieno sostegno: aggiornamento sul progetto esecutivo, aggiornamento sugli interventi compensativi, ipotesi di riparto del cosiddetto 1%, ovvero la percentuale rispetto al valore complessivo dei lavori che rappresenta l’indennizzo riservato ai Comuni per programmi di riqualificazione urbana – viene evidenziato sul sito web. Il prossimo 16 ottobre, questi stessi temi saranno all’ordine del giorno dell’incontro programmato con i sindaci del I lotto, quelli di Chieti e Manoppello – recita il testo pubblicato online. A stretto giro, infine, la delegazione della Regione Abruzzo vedrà i vertici di RFI per rappresentare quanto concordato nelle continue interlocuzioni con i primi cittadini dei territori interessati – precisa la nota online. AleDiGi 241008

