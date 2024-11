Regione Abruzzo, Fiera internazionale dei tartufi: Imprudente, martedì conferenza stampa di presentazione terza edizione

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:L’Aquila, 22 nov. – Martedì 26 novembre alle ore 11 presso la sala “Luciano Fabiani” del Consiglio regionale d’Abruzzo all’Emiciclo, piano -1, si terrà la conferenza stampa di presentazione della terza edizione della “Fiera internazionale dei Tartufi d’Abruzzo”, in programma dal 29 novembre al 1 dicembre in piazza Duomo all’Aquila – si legge sul sito web ufficiale. Interverranno, oltre al vicepresidente della Regione con delega all’Agricoltura Emanuele Imprudente, il commissario ARAP Mario Battaglia, il DG Arta Maurizio Dionisio, il presidente FNATI (Federazione Nazionale Associazioni Tartufai Italiani) Fabio Cerretano e, in rappresentanza dei GAL abruzzesi, Paolo Federico – riporta testualmente l’articolo online. US 241122

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it