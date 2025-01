Regione Abruzzo, Formazione: Santangelo, voucher per conseguire patenti professionali

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 14 gen. – Un contributo economico fino a 3 mila euro per quei lavoratori o disoccupati che intendono acquisire patenti di guida necessarie per l’attività lavorativa – si legge sul sito web ufficiale. È il nuovo avviso pubblicato dall’assessorato alla Formazione, nell’ambito della programmazione dell’FSE Plus 2021-2027, che dà la possibilità direttamente ai lavoratori, senza alcun intermediario, di ottenere un voucher sotto forma di contributo economico da utilizzare per il conseguimento di patenti di guida cosiddette “professionali”.“Ci siamo voluti rivolgere direttamente ai lavoratori o disoccupati per coinvolgerli direttamente nel processo di rafforzamento delle competenze professionali – spiega l’assessore alla Formazione Roberto Santangelo – In questo modo il lavoratore o il disoccupato si muove in assoluta autonomia scegliendo l’autoscuola di fiducia nella quale conseguire la parte di guida professionale e potendo far riferimento al contributo economico che la Regione mette a disposizione – A ruoli invertiti il discorso interessa anche le aziende che mediante i singoli lavoratori possono promuovere presso autoscuole corsi per il conseguimento delle patenti per i propri assunti in modo da migliorare la competitività dell’azienda stessa”.Possono presentare domanda gli inoccupati, disoccupati o occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, residenti in Regione Abruzzo ed in possesso almeno di patente di guida di tipo B. I candidati che risultino occupati con contratto di lavoro subordinato alla data di presentazione dell’istanza devono essere in possesso di reddito ISEE (ultimo disponibile) non superiore a 30 mila euro – Nello specifico, l’avviso prevede il riconoscimento di un contributo economico sotto forma di voucher il conseguimento delle seguenti patenti di guida: C o C1; D o D1; E; Carta di qualificazione del conducente merci (CQCM); Carta di qualificazione del conducente viaggiatori; patentino ADR per il trasporto di merci pericolose – si apprende dalla nota stampa. “Una importante novità –aggiunge l’assessore Santangelo – è rappresentata dal fatto che l’avviso è “a sportello” e questo riduce di molto i tempi per il riconoscimento del contributo, in quanto nella domanda vengono valutati solo la presenza dei requisiti richiesti nell’avviso – riporta testualmente l’articolo online. Indicativamente ogni tre mesi – conclude Santangelo – gli uffici pubblicheranno gli elenchi dei beneficiati in base alle istanze arrivate”. Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 8 di lunedì 20 gennaio sulla piattaforma sportello – recita il testo pubblicato online. regione – recita la nota online sul portale web ufficiale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it. La scadenza è fissata al 31 dicembre 2025. US 250114

