Regione Abruzzo, Fucino: Imprudente, 1,5 mln per il primo intervento regionale di riutilizzo di acque reflue depurate per irrigazione

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:– L’Aquila, 23 gen. Approvato dalla giunta regionale il finanziamento di 1.586.339,25 euro, destinato al Consorzio Acquedottistico Marsicano (CAM), per la realizzazione di un impianto di sollevamento e condotta per recapitare, al Fosso n. 3 di Avezzano, le acque reflue depurate provenienti dal depuratore di Borgo via Nuova – si legge sul sito web ufficiale. Lo comunica in una nota il vicepresidente della giunta regionale con delega al Sistema Idrico, Agricoltura e Ambiente, Emanuele Imprudente – si apprende dalla nota stampa. “L’intervento, che andrà a servire una vasta area del territorio fucense nel comune di Avezzano, rappresenta una novità assoluta per l’Abruzzo in quanto è il primo intervento di riutilizzo per scopi irrigui di acque di scarico depurate – dichiara il vicepresidente Imprudente –. Si tratta di una dimostrazione tangibile e pratica di come l’Abruzzo vuole affrontare la transizione ecologica e le conseguenze dei cambiamenti climatici. La Regione ha accolto la richiesta degli agricoltori fucensi, in condivisione con il Cam e con Consorzio di Bonifica Ovest che si è reso disponibile a supportare i costi di gestione per il rilancio delle acque al Fosso 3 – conclude Imprudente –. L’obiettivo è duplice: garantire a valle l’irrigazione dei campi alle nostre aziende agricole con il riutilizzo delle acque depurate, compensando la carenza di acqua della zona e, nello stesso tempo, assicurare adeguate condizioni igienico-sanitarie ed ambientali – aggiunge la nota pubblicata. US 250123

