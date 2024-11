Regione Abruzzo, la nota: Economia: Chieti prima provincia in Italia per incremento del Valore Aggiunto

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 20 nov. – C’è la provincia di Chieti in testa alla classifica delle province italiane che hanno fatto registrare la migliore performance sul valore aggiunto prodotto – recita il testo pubblicato online. Lo dice una ricerca del Centro studi Tagliacarne e Unioncamere che ha misurato la capacità di crescita dei territori provinciali in relazione ai beni prodotti e distribuiti – precisa la nota online. Per valore aggiunto prodotto, infatti, s’intende l’insieme di elementi economici che consente di apprezzare la crescita del sistema in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per impieghi finali – Il valore aggiunto ha il pregio di verificare e testare lo stato di salute delle economie dei territori in ragione della capacità di stare sul mercato in relazione ai beni prodotti e ai costi sostenuti.“E’ un risultato straordinario – è il commento dell’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca – che esalta il valore dell’economia regionale e la capacità dei territori di rispondere alle nuove sfide dell’economia – Il dato positivo registrato tra il 2022 e il 2023 conferma peraltro la grande risposta che hanno dato i territori alla ripresa economica dopo la pandemia”. Ma il vero elemento di novità è che il risultato di Chieti non è isolato: nei primi dieci posti figurano anche le province di Pescara (5° posto) e Teramo (7° posto); più in là la provincia dell’Aquila che occupa la posizione n. 67. In termini percentuali, secondo le rilevazioni di Unioncamere e Centro studi Tagliacarne, nel 2023 il valore aggiunto prodotto di Chieti è cresciuto del 7,85%, quello di Pescara del 7,76%, quello di Teramo del 7,56% e quello dell’Aquila del 6,23%.“Ci troviamo di fronte – ha aggiunto l’assessore Magnacca – ad una crescita corale dell’intero territorio regionale, perché il dato forte è che tutte le quattro province crescono con percentuali rilevanti e tra loro poco distanti – Ed è la conferma che le politiche di sviluppo e crescita avviate dalla Regione Abruzzo in favore delle imprese e della competitività delle stesse sta dando i frutti sperati – Non è un caso, infatti, se l’Abruzzo risulta essere la prima regione nella classifica che riguarda le regioni – aggiunge la nota pubblicata. La strada è quella giusta – conclude l’assessore – e il lavoro che ci aspetta è proseguire su questa linea” . IAV 241120

