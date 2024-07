Regione Abruzzo, la nota: Emergenza Idrogeologica a Chieti: incontro a Roma tra il Presidente Marsilio e il Ministro Musumeci

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Roma, 23 luglio – “Siamo al lavoro per restituire tranquillità, sicurezza e serenità a Chieti e ai cittadini che stanno affrontando un drammatico problema nella loro vita privata – si legge sul sito web ufficiale. ” Queste le parole del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, al termine dell’incontro tenutosi questo pomeriggio a Roma con il Ministro della Protezione Civile, Nello Musumeci – All’incontro hanno partecipato anche l’onorevole Guerino Testa, il sindaco di Chieti Diego Ferrara e una delegazione del Comitato dei cittadini del quartiere di Santa Maria – viene evidenziato sul sito web. “Ringrazio il Ministro per la piena disponibilità mostrata nel pianificare, programmare e affrontare l’emergenza del dissesto idrogeologico – Tuttavia,” ha aggiunto Marsilio, “non possiamo fermarci alla gestione dell’emergenza – Con il Ministro oggi abbiamo gettato le basi per un intervento radicale e risolutivo, con un contributo significativo per il futuro degli abitanti del quartiere di Santa Maria – si legge sul sito web ufficiale. Un futuro che gli stessi cittadini hanno già iniziato a delineare, pianificando un nuovo insediamento e delocalizzando l’intervento, liberando il costone della collina franosa e pericolosa e portando gli insediamenti in un’area più sicura – viene evidenziato sul sito web. “Il dissesto idrogeologico che ha colpito il quartiere di Santa Maria ha già costretto 13 condomini a essere sgomberati, con oltre 200 nuclei familiari che necessitano di assistenza alloggiativa – viene evidenziato sul sito web. “La Regione,” ha concluso Marsilio, “attualmente sta destinando risorse per pagare i contributi di autonoma sistemazione, garantendo così un supporto concreto a chi è stato colpito da questa emergenza – ” FSUS210624

