Regione Abruzzo, la nota: MarsicaLand: Imprudente, agroalimentare volano per sviluppo economico e crescita identitaria del territorio

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Avezzano, 29 ago – recita il testo pubblicato online. “Non si tratta semplicemente di un evento o di una serie di manifestazioni, MarsicaLand è un percorso culturale di riscoperta e valorizzazione delle nostre tradizioni agricole, un progetto con l’ambizione di mostrare all’Italia e al mondo cosa c’è dietro ai nostri prodotti agricoli, di ricostruire l’identità di un territorio vasto come la Marsica, prezioso tanto dal punto di vista paesaggistico che per la sua storica vocazione agricola”.È quanto ha dichiarato Emanuele Imprudente, vice presidente della Regione Abruzzo con delega all’Agricoltura, intervenendo alla presentazione, nell’aula consiliare del Comune di Avezzano, del programma di attività che si terranno nel capoluogo della Marsica dal 6 all’8 settembre 2024 nell’ambito del festival diffuso dell’agroalimentare – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Un’iniziativa che nasce dalle principali associazioni di categoria di Avezzano e della Marsica, sposata e sostenuta con convinzione ed entusiasmo dalla Regione Abruzzo – ha spiegato Imprudente – nell’ambito della visione più generale che come ente portiamo avanti di una promozione del territorio che passi attraverso la ritrovata consapevolezza di come il patrimonio gastronomico possa e debba rappresentare un volano per lo sviluppo economico-culturale e al contempo uno strumento per la crescita identitaria del territorio – recita il testo pubblicato online. Non è uno spot estemporaneo ma un progetto articolato che andrà avanti nel tempo con il coinvolgimento e la partecipazione di tutti gli attori che operano in un comparto, quello agroalimentare, trainante per tutto l’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. Nella tregiorni che si terrà ad Avezzano – ha concluso il vicepresidente – declineremo l’agricoltura in termini culturali, fieristici e di ricettività. Un appuntamento che si affermerà come punto di riferimento e di forte richiamo anche per il turismo enogastronomico – recita il testo pubblicato online. Ci saranno l’agrifood, il mercato a chilometro Zero con i prodotti tipici, ma anche mostre, convegni, workshop a tema, cooking-show, musica sano intrattenimento per il pubblico che interverrà”.Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, il vice sindaco di Avezzano, Domenico Di Berardino, il prof. Ernesto Di Renzo, docente di Antropologia del Gusto e Antropologia dei patrimoni culturali presso l’Università di Tor Vergata e coordinatore scientifico del progetto MarsicaLand, il Maestro orafo Giuliano Montaldi, direttore artistico dell’evento e Antonio Morgante, direttore dell’ARAP, soggetto attuatore del progetto, oltre a rappresentanti di enti e associazioni coinvolti – precisa la nota online. ALFA 240829

