Regione Abruzzo, la nota: Marsilio incontra il Ministro Foti per discutere dossier strategici della Regione

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Roma, 4 dic. – Questa mattina il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato a Roma, presso la sede di Largo Chigi, il nuovo Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il PNRR, Tommaso Foti – aggiunge la nota pubblicata. L’incontro istituzionale è stato l’occasione per augurare buon lavoro al neo Ministro e per riprendere i principali dossier riguardanti la Regione Abruzzo, già avviati con l’ex Ministro Fitto – “È stato un incontro utile e costruttivo per riprendere immediatamente la road map degli interventi prioritari per la nostra regione,” ha dichiarato Marsilio al termine della riunione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Il Ministro Foti ha garantito massima disponibilità e sostegno per portare avanti le questioni più urgenti.”Tra i temi discussi, particolare attenzione è stata dedicata ai progetti legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e alle politiche di coesione, fondamentali per lo sviluppo del territorio abruzzese – si apprende dalla nota stampa. FSUS41224

