Regione Abruzzo, la nota: Marsilio riceve Ambasciatore Paraguay: un ponte istituzionale tra Abruzzo e Sudamerica

Regione Abruzzo, ultime dal sito:(REGFLASH) L’Aquila, 14 nov. – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha ricevuto oggi in visita ufficiale l’Ambasciatore del Paraguay in Italia, Maria Josè Argana Mateu. Un importante momento di dialogo e confronto su temi di interesse comune e sulle opportunità di collaborazione tra la regione e il Paese sudamericano – aggiunge testualmente l’articolo online. “È stato un onore accogliere l’Ambasciatore del Paraguay in Abruzzo – aggiunge testualmente l’articolo online. Crediamo che il rafforzamento dei legami internazionali possa portare significativi vantaggi in termini di scambi culturali ed economici, oltre a promuovere l’Abruzzo a livello globale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” La visita dell’Ambasciatore del Paraguay testimonia l’interesse crescente per l’Abruzzo sul piano internazionale e conferma l’impegno della Regione nel promuovere relazioni diplomatiche e commerciali che possano portare sviluppo e opportunità per il territorio abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. KS241114

