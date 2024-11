Regione Abruzzo, la nota: Pallamano: Marsilio incontra Stefano Podini, presidente FIGH

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:– L’Aquila, 14 nov. – Il Presidente Marco Marsilio ha incontrato questo pomeriggio Stefano Podini, Presidente della Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), per discutere delle prospettive di sviluppo e promozione della pallamano sul territorio regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto costruttivo, durante il quale sono stati esplorati i possibili ambiti di collaborazione con l’obiettivo di incentivare la pratica sportiva della pallamano nelle scuole e nelle associazioni locali – aggiunge la nota pubblicata. “Sostenere e promuovere sport come la pallamano rappresenta un’opportunità per i giovani abruzzesi, offrendo loro occasioni di crescita e inclusione”, ha dichiarato il Presidente Marsilio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il Presidente Podini ha espresso soddisfazione per l’apertura e l’attenzione dimostrate dalla Regione verso una disciplina sportiva che sta registrando un crescente interesse, sia a livello nazionale che internazionale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Entrambi hanno concordato sull’importanza di investire in strutture e risorse per garantire che la pallamano possa crescere e consolidarsi in Abruzzo – recita il testo pubblicato online. L’incontro si inserisce nell’ambito delle iniziative regionali volte a valorizzare il patrimonio sportivo e a promuovere attività che favoriscano il benessere e la coesione sociale, confermando l’impegno della Regione Abruzzo nello sviluppo dello sport a tutti i livelli – precisa il comunicato. K.S. 241114

