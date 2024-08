Regione Abruzzo, la nota: Perdonanza: Imprudente, i valori di pace e perdono al centro della nostra comunità

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Aquila, 23 ago – – “L’arrivo del Fuoco del Morrone presso la Basilica di Collemaggio, che segna l’inizio della 730° Perdonanza Celestiniana, rinnova i valori della comunità aquilana con un potente messaggio di riconciliazione universale – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ” Lo scrive in una nota il vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Ripercorrendo i passi di Papa Celestino V, il Fuoco della Perdonanza continua a ispirare il cammino della città dell’Aquila e della Regione Abruzzo, grazie a quei valori Pace e Perdono richiamati dal “dettato” di Papa Francesco in occasione della storica Visita Pastorale in città. Il tema del dono, scelto in questa edizione per l’individuazione dei tre principali figuranti, sia una stella polare per ispirare le nostre comunità ad abbracciare nella vita quotidiana e i valori del volontariato, della solidarietà e del servizio per il prossimo, anche nelle istituzioni che rappresentiamo “. US/24082024

