Regione Abruzzo, la nota: PESCA: IMPRUDENTE, APPROVATA GRADUATORIA PER SOSTEGNO IMPRESE DI PESCA DEL PORTO-CANALE DI PESCARA

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:– L’Aquila, 4 ott 2024 – “La Regione Abruzzo ha approvato la graduatoria delle istanze ammesse ai benefici previsti a sostegno della marineria pescarese dalla Legge di Stabilità regionale 2024”. Lo rende noto il vicepresidente della giunta regionale ed assessore alla Pesca Emanuele Imprudente – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. L’intervento si pone l’obiettivo di supportare le Imprese di Pesca che operano nel porto-canale di Pescara, compensando i costi aggiuntivi derivanti dall’usura e dai danneggiamenti alle imbarcazioni durante le operazioni di stazionamento, uscita e rientro nel porto – Il Servizio regionale competente, a conclusione delle attività istruttorie, ha ammesso n. 49 istanze per un totale di 285.764,21 euro, assorbendo quasi interamente le risorse pubbliche stanziate, pari a 300.000,00 euro – recita il testo pubblicato online. “Con questo intervento – ha commentato il vice Presidente Emanuele Imprudente – vogliamo offrire un sostegno concreto alle nostre imprese di pesca, che affrontano sfide crescenti legate all’usura delle imbarcazioni e ai danni provocati dalle condizioni operative del porto-canale di Pescara – Il Consiglio regionale e la Regione Abruzzo sono al fianco della marineria pescarese, non solo per rispondere alle difficoltà quotidiane, ma anche per promuovere lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del comparto della pesca, essenziale per l’economia locale e per il tessuto sociale della nostra regione – si apprende dalla nota stampa. La rapida attuazione di questi aiuti è una priorità, continueremo a lavorare affinché le nostre comunità costiere possano affrontare con maggiore serenità le sfide future – si apprende dalla nota stampa. ” Nei prossimi giorni, la Regione avvierà le attività amministrative necessarie per procedere all’erogazione degli aiuti alle imprese beneficiarie, assicurando un sostegno concreto alla marineria di Pescara e al comparto della pesca regionale – si apprende dalla nota stampa. Il provvedimento e l’elenco delle domande ammesse sono pubblicati sul sito della Regione Abruzzo, nella sezione dedicata alla pesca marittima e all’acquacoltura, disponibile all’indirizzo web: https://pesca – si legge sul sito web ufficiale. regione – abruzzo – recita il testo pubblicato online. it/ . (regflash) K.S. 241004

E’ quanto viene riportato in un comunicato diramato, poco fa, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 13, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it