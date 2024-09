Regione Abruzzo, la nota: PNRR: Passa dall’Aquila la sfida per le PA più innovative

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Formez presenta il contest ‘PA OK!’L’Aquila, 11 set. – Domani, giovedì 12, all’Aquila, con inizio alle ore 11.00, nella sala Ipogea del Palazzo dell’Emiciclo del Consiglio regionale dell’Abruzzo, in via Michele Iacobucci 4, si svolgerà l’iniziativa di presentazione di “PA OK! Insieme per creare valore pubblico”, il contest voluto dal Dipartimento della Funzione pubblica e attuato dal Formez, con il contributo scientifico della SDA Bocconi School of Management per la candidatura e premiazione di progetti innovativi – precisa la nota online. All’evento, organizzato da Formez in collaborazione con Regione Abruzzo, interverranno il sottosegretario alla Presidenza della Regione Abruzzo, con delega alla programmazione, Daniele D’Amario, la dirigente del Servizio per la pianificazione integrata e il miglioramento della performance del Dipartimento della Funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei ministri, Camilla Landi, la Direttrice generale Formez, Patrizia Ravaioli, Il professore ordinario di Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche del Dipartimento di Scienze sociali e politiche presso l’Università Bocconi, Giovanni Valotti, Il Direttore del Dipartimento territorio-ambiente della Regione Abruzzo, Pierpaolo Pescara, Il responsabile dell’Ufficio SIL/SIU Dipartimento Lavoro Sociale, della Regione Abruzzo, Tommaso Rosito e il referente Formez del progetto, Mario Barca – si apprende dal portale web ufficiale. A moderare l’incontro il giornalista Domenico Bonaventura, Direzione Comunicazione, relazioni istituzionali e innovazione digitale del Formez.Per partecipare occorre iscriversi compilando il form al seguente linkhttps://www.formez.it/sites/default/files/paok_invito_evento_laquila_2_0.pdfUS 240911

