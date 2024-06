Regione Abruzzo, la nota: Premio D’Angiò: Quaglieri, un evento che promuove il nostro patrimonio storico culturale

Regione Abruzzo, nuovo comunicato:Roma, 27 giu. – “La Regione Abruzzo ha ribadito pieno sostegno agli organizzatori del premio internazionale D’Angiò, la cui autorevolezza è stata certificata nel 2018 dalla partecipazione del Presidente Mattarella e della Presidente del Senato Casellati nel 750° anniversario della Battaglia dei Piani Palentini – precisa il comunicato. I premiati di questa rinnovata edizione, personaggi di spicco che rendono onore al nostro Abruzzo, confermano la grande valenza culturale di questa iniziativa, che rappresenta per la nostra regione una straordinaria occasione per rievocare un evento storico di enorma importanza nella storia d’Europa ma anche un prezioso volano per la crescita turistica del nostro territorio”. È quanto ha dichiarato Mario Quaglieri, assessore alle Aree interne e Bilancio della Regione Abruzzo, a margine della presentazione della XVIII edizione del premio internazionale Carlo I D’Angiò che si è tenua questa mattina nella Sala Atti parlamentari del Senato “Giovanni Spadolini”. A fare gli onori di casa il senatore Guido Quintino Liris, promotore della conferenza stampa in Senato, e il senatore Etelwardo Sigismondi. Nel corso della conferenza, moderata dalla giornalista Katia Scolta, sono intervenuti anche Alessandra Priante, presidente Enit, Nicola De Simone, sindaco di Scurcola Marsicana, Lorenzo Fallocco, presidente del Centro studi ‘Carlo D’Angiò’, Pierluigi Panunzi, vicepresidente della fondazione Carispaq dell’Aquila e l’onorevole Guerino Testa – viene evidenziato sul sito web. Ed è proprio attorno alla rievocazione della celebre battaglia per il dominio dell’Italia Meridionale, che nel 1268 vide contrapporsi nei Piani Palentini di Scurcola Marsicana gli Angioini di Carlo I d’Angiò e gli Svevi del re Federico II, che questo prestigioso premio è cresciuto anno dopo anno affermandosi come una delle manifestazione regionali più importanti sul piano culturale e turistico – riporta testualmente l’articolo online. L’atteso appuntamento con il premio è in programma per il 4 e 5 luglio nella splendida piazza Risorgimento di Scurcola Marsicana e vedrà la partecipazione oltre che dei premiati, personalità che si sono distinte nei diversi campi, anche la presenza di cariche istituzionali, politiche e religiose che hanno contribuito alla crescita e sviluppo del territorio locale e nazionale – I premiati di questa edizione sono: Banda della Polizia Penitenziaria Istituzioni Chiara Tarquini Musica Enrico Melozzi Musica / Direttore Orchestra Vincenzo Olivieri Spettacolo Giuliana De Sio Cinema Franco Cardini Cultura / Medievista Livio Leonardi Televisione Gennaro Sangiuliano Ministro della Cultura Gigi Marzullo Giornalismo Jarno Trulli Sport Giampaolo Letta Produzioni cinematografiche Marco Columbro TelevisioneRiconoscimento “Uomini e popoli tra cultura e storie” Riccardo Milani Cinema Corrado Oddi Cinema Sergio Santarelli Cinema Elisa Di Eusanio Cinema Sergio Meogrossi Cinema Alessandra Barbonetti CinemaRiconoscimento RAL (Riconoscimento Artistico Locale) Massimo Coccia Musica Maurizio Di Cintio Comunicazione Andrea Favoriti MedicinaSigillo Abbaziale Santa Maria della Vittoria Giuseppe Card. Petrocchi Chiesa CattolicaRiconoscimento “Uomini e popoli per la pace” Padre Maurizio Patriciello Personalità 2024Riconoscimento “Sigillo Città della Battaglia” Natalia Coppa Solari IstituzioniRiconoscimento “Senato della Repubblica” Roberto Santangelo IstituzioniRiconoscimento “Camera dei Deputati” Guido Iorio IstituzioniRiconoscimento “Provincia dell’Aquila RAI” Giuseppe Cipollone Istruzione Riccardo Milani CinemaUS 240627

