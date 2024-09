Regione Abruzzo, la nota: Protezione Civile: il 23 settembre operatori e volontari festeggiano il patrono, San Padre Pio

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Aquila, 20 sett. – Lunedì 23 settembre 2024, alle 17, gli operatori e i volontari di Protezione Civile festeggieranno San Pio da Pietrelcina, patrono delle Organizzazioni di Volontariato che operano in ambito di Protezione Civile, con una messa che sarà officiata dall’Arcivescovo Metropolita dell’Aquila, Antonio D’Angelo, nella Basilica di Santa Maria di Collemaggio – aggiunge testualmente l’articolo online. Alla cerimonia parteciperà il vice Presidente della Regione Emanuele Imprudente – si apprende dalla nota stampa. A testimonianza della devozione che tutto il Sistema di Protezione Civile ha nei confronti di San Pio, è previsto l’arrivo di circa 350 volontari da tutta la regione Abruzzo e la partecipazione dei maggiori rappresentanti civili e militari. Sul piazzale della Basilica e sul fianco del prato verranno schierati i mezzi della Colonna Mobile regionale che comprende, tra l’altro i nuovi pick up recentemente assegnati alle Organizzazioni di volontariato per le attività di Antincendio Boschivo; a conclusione della celebrazione, i mezzi, i volontari e il personale dell’Agenzia regionale di Protezione Civile riceveranno la benedizione da parte dell’Arcivescovo – recita il testo pubblicato online. L’iter per l’avvio della intitolazione è stato avviato dalla Chiesa nel 2002 su istanza dell’allora Capo del Dipartimento Nazionale di PC, Guido Bertolaso, a mezzo di apposita istanza inviata alla Conferenza Episcopale italiana: una petizione sottoscritta dalle associazioni di volontariato, con la richiesta di proclamare Patrono degli organismi associativi di protezione civile San Pio da Pietrelcina – si apprende dal portale web ufficiale. La decisione dell’Episcopato italiano è stata adottata con Decreto del 21 febbraio 2004, con la seguente motivazione “I fedeli di ogni parte d’Italia hanno sempre considerato la testimonianza di San Pio da Pietrelcina, presbitero, come un segno della Divina Provvidenza a sostegno di coloro che attraverso situazioni di particolari difficoltà si appellano alla sua protezione”. GIZZI/PC/240920

