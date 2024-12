Regione Abruzzo, National Italian American Foundation (NIAF) 2027: Abruzzo e Molise Regioni d’Onore

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Lo ha deciso la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Roma, 18 dic. 2024 – I Presidenti delle Regioni Abruzzo e Molise, Marco Marsilio e Francesco Roberti, hanno preso parte questa mattina alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome – si apprende dalla nota stampa. Tra gli argomenti in discussione, l’indicazione della Regione d’Onore al National Italian American Foundation (NIAF) per gli anni 2026 e 2027, in attuazione del protocollo d’intesa dell’8 aprile 2024. Le Regioni Abruzzo e Molise, in maniera congiunta, saranno le Regioni d’Onore NIAF 2027. “Ogni anno – spiegano i presidenti Francesco Roberti e Marco Marsilio – la National Italian American Foundation collabora con una Regione italiana per promuoverne la cultura e le opportunità di investimento nel nostro Paese – L’esperienza insegna come l’iniziativa abbia permesso di raggiungere importanti risultati, grazie all’intensificazione dei rapporti, in campo sociale ed economico, tra la Regione d’Onore e gli USA, grazie all’esaltazione delle peculiarità del territorio, alle eccellenze delle aziende e a tutto quanto caratterizza le singole regioni – precisa la nota online. Promuovere il territorio, rafforzare i rapporti commerciali, attrazione degli investimenti, potenziare i flussi turistici, mirati alla crescita economica, occupazionale e sociale, sono alcuni degli obiettivi cui tende questa importante vetrina”. “Sarà, inoltre, un’ottima occasione – proseguono Marsilio e Roberti – per intensificare i rapporti con le comunità abruzzesi e molisane presenti negli Stati Uniti – aggiunge la nota pubblicata. E sarà anche un momento di collaborazione istituzionale tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise, due comunità regionali con le proprie peculiarità, uniti da una storia comune e, soprattutto, da grande sinergia dei due presidenti”. ALFA 241218

