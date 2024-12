Regione Abruzzo, Saga, Fraccastoro nuovo presidente. Marsilio: ora rilancio dell’azienda

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 2 dic. – E’ stato nominato, oggi pomeriggio, dall’Assemblea dei soci, il nuovo Consiglio di amministrazione della Saga Spa, la società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo – riporta testualmente l’articolo online. I nuovi membri del Cda sono Giorgio Fraccastoro, Bruno Gallo, Jessica Coccia, Claudia Ciccotti e Sergio Tedeschi – precisa il comunicato. Giorgio Fraccastoro, avvocato, assumerà la carica di presidente del Consiglio di amministrazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. “Sarà guidato da un professionista qualificato e di fama nazionale – ha sottolineato il Presidente Marco Marsilio -. L’avvocato Giorgio Fraccastoro, al quale abbiamo affidato il ruolo di presidente, gestirà una fase di rilancio e di ristrutturazione aziendale che prevede, durante il 2025, il superamento di un milione di passeggeri, un forte incremento dei voli, grazie anche all’operazione promossa con il Governo Meloni – ha aggiunto Marsilio -: nella legge di bilancio abbiamo previsto l’abbattimento delle tasse aeroportuali che renderà lo scalo pescarese più attrattivo per le compagnie aeree e più competitivo rispetto ad altri aeroporti”. Soddisfatto anche il neo presidente Fraccastoro: “Sono orgoglioso di essere stato chiamato a rivestire un ruolo tanto delicato quanto importante rispetto a una società che considero strategica per lo sviluppo del territorio abruzzese – ha detto il neo Presidente Giorgio Fraccastoro -. Ringrazio il Presidente Marco Marsilio per la fiducia – viene evidenziato sul sito web. Sono pronto, insieme ai colleghi che compongono il nuovo Consiglio, a lavorare con coraggio, passione, consapevolezza ed integrità. L’obiettivo è far fare quel salto di qualità da tempo atteso ad un asset che può incidere in modo determinante sull’economia ed il turismo regionale”.GILPET/241202

