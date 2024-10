Regione Abruzzo, Salute: Verì, una nuova sanità sul territorio per migliori servizi ai pazienti

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 1 ott. – “La delibera approvata ieri dalla giunta regionale, riguardante l’attivazione intraospedaliera della presa in carico del paziente con bisogni complessi, è un importante passo avanti nell’ambito dell’assistenza sanitaria – si apprende dal portale web ufficiale. Abbiamo voluto contribuire alla prevenzione di degenze impropriamente prolungate, che determinano l’incidenza di patologie legate alla permanenza negli ambienti ospedalieri, ma anche dimissioni ‘affrettate’, ricoveri ripetuti, permanenze post ospedaliere non congruenti con i bisogni dei pazienti, peggioramento della qualità della vita di pazienti e caregivers, incremento evitabile dei tassi di ospedalizzazione con difficile sostenibilità economica dell’intero sistema sanitario – La presa in carico dei pazienti con bisogni complessi attraverso un’attività intraospedaliera porterà benefici sia ai pazienti sia alla gestione delle strutture sanitarie, avviando una migliore integrazione ospedale territorio e garantendo le cure necessarie a tutti coloro che ne hanno bisogno”. Lo ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Nicoletta Verì. US 241001

