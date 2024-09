Regione Abruzzo, Sanità: Marsilio ringrazia il direttore D’Amario per il lavoro svolto

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Grazie anche a lui l’Abruzzo ha una programmazione mai avuta – L’Aquila, 17 Set- “Ho ricevuto le dimissioni del dottor Claudio D’amario, che ho sentito questa mattina per ringraziarlo del preziosissimo lavoro svolto – aggiunge testualmente l’articolo online. Con il dottor D’Amario abbiamo condiviso la delicatissima fase della gestione e della fuoriuscita dalla pandemia del Covid.Grazie alla sua indiscussa competenza ed esperienza fatta ai vertici del Ministero della Salute, ha dato un contributo fondamentale a far uscire l’Abruzzo dalle secche di una totale mancanza di programmazione nelle quali la precedente amministrazione ci aveva lasciato – recita il testo pubblicato online. Grazie al suo contributo, io e l’assessore Verì abbiamo potuto portare in approvazione la rete territoriale e quella ospedaliera, oltre ad aver sbloccato più di 500 milioni di euro di finanziamenti per l’edilizia sanitaria che giacevano a Roma da 25 anni.Stimolato da nuove e prestigiose prospettive professionali in diverse parti d’Italia, abbiamo insieme condiviso la conclusione del suo impegno in Abruzzo, che proseguirà comunque fino all’ultimo giorno di servizio con la stessa intensità di sempre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Al dottor D’Amario i miei migliori auguri per il prosieguo della sua carriera professionale con la consapevolezza che continuerà a collaborare con la Regione Abruzzo e a darci il pieno supporto con la professionalità che ci ha dimostrato in questi anni”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio – recita il testo pubblicato online. U.S. 2014/09/17

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it