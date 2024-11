Regione Abruzzo, Servizi: alla biblioteca Delfico è attivo il Punto di facilitazione digitale

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 26 nov. – Si chiama Punto di facilitazione digitale ed è un servizio che supporta i cittadini nell’accesso alle nuove tecnologie richieste per ottenere certificati e documenti on line – La particolarità è che ad ospitare il Punto di facilitazione digitale è una biblioteca regionale, la Melchiorre Delfico a Teramo, l’unica della Regione Abruzzo destinataria del servizio – aggiunge testualmente l’articolo online. Il cittadino che ha necessità di accedere a servizi on line della pubblica amministrazione o di società private può recarsi nei locali della biblioteca regionale dove troverà personale che garantirà l’assistenza di base per accedere ai servizi on line: dall’identità digitale ai certificati online, dai servizi sociali ed educativi ai servizi sanitari, alle consultazioni informalavoro, alla cultura e turismo fino alle piattaforme di partecipazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. Inoltre, i cittadini potranno ottenere informazioni e assistenza sulle tematiche legate alla protezione dei dati personali e alla verifica dell’autenticità delle informazioni – Il Punto di facilitazione digitale garantisce assistenza anche per i servizi digitali erogati da società private, come videoconferenze, acquisti on line, formazione, utilizzo della posta elettronica, social network e app di messaggistica istantanea – si legge sul sito web ufficiale. Lo sportello di assistenza digitale è attivo il lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 9,30 alle ore 13,30. L’iniziativa rientra nella “Rete di servizi di facilitazione digitale Regione Abruzzo”, un progetto finanziato con fondi europei PNRR, promosso e attuato dalla Regione, e realizzato dalla società in house Abruzzo Progetti Spa – IAV 241126

