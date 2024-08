Regione Abruzzo, Servizi educativi per l’infanzia: Santangelo, grazie alla banca dati censite 377 attività operanti in Abruzzo

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 21 ago – recita il testo pubblicato online. Sono 377 le strutture operanti in Abruzzo, sia pubbliche che private, che ospitano bambine e bambini compresi nella fascia d’età tra 0 e 6 anni – precisa la nota online. È uno dei dati, sicuramente il più significativo, emersi dai dati raccolti dalla Regione Abruzzo, su impulso dell’assessore regionale all’Istruzione Roberto Santangelo, per la costituenda banca dati finalizzata a monitorare tale attività. “In precedenza non c’era stato alcun censimento di queste importanti realtà – sottolinea l’assessore Santangelo – e non c’era contezza di quante e quali fossero – Grazie all’istituzione di questa banca dati, e alle risposte tempestive arrivate dalle strutture autorizzate, saremo in grado di attuare con efficacia il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6. Sistema – spiega l’assessore – teso a garantire concretamente ai bambini che ancora non frequentano le scuole elementari pari opportunità di sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento – aggiunge testualmente l’articolo online. Ciò al fine di superare ogni forma di disuguaglianza, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali – aggiunge la nota pubblicata. Se prima – conclude Santangelo – anche per la concessione di contributi dedicati a queste strutture si faceva affidamento alle informazioni provenienti dai distretti, ora proprio grazie alla banca dati potremo ripartire eventuali nuovi fondi con sempre maggiore equità e puntualità”. ALFA 240821

