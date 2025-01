Regione Abruzzo, Sinergie industriali e innovazione: Marsilio e Magnacca, l’Abruzzo pronto alla sfida aereospaziale

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:– L’Aquila, 15 gen. “In Abruzzo il settore aerospaziale rappresenta una delle eccellenze del tessuto produttivo e scientifico, confermando la vocazione regionale per l’innovazione tecnologica – si apprende dal portale web ufficiale. La filiera produttiva è di assoluto rilievo grazie alla presenza di know-how, capacità tecniche, manifattura di alto livello, nonché alla presenza di tre grandi aziende protagoniste della scena aerospaziale a livello mondiale”.Lo ha detto il presidente Marco Marsilio intervenendo oggi, a L’Aquila, nella sala Ipogea del consiglio regionale d’Abruzzo, al primo incontro dedicato alla costituzione del Distretto Aerospaziale abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. L’iniziativa, promossa dalla Regione Abruzzo, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle principali imprese del settore aerospaziale, PMI, Centri di ricerca e università, a dimostrazione della forte volontà di consolidare la filiera tecnologica e industriale regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel corso dell’evento, Marsilio ha sottolineato l’importanza strategica del progetto per il tessuto economico e produttivo del territorio – aggiunge testualmente l’articolo online. “La creazione del Distretto Aerospaziale abruzzese rappresenta un’opportunità straordinaria per posizionare la nostra regione al centro dell’innovazione tecnologica – ha aggiunto – Vogliamo rafforzare la competitività delle nostre imprese, promuovere l’occupazione altamente qualificata e contribuire in maniera significativa allo sviluppo dell’intero comparto aerospaziale italiano ed europeo – riporta testualmente l’articolo online. L’Abruzzo ha tutte le carte in regola per diventare un polo di eccellenza in questo settore – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”Il Distretto avrà l’obiettivo di fungere da interlocutore privilegiato con le istituzioni locali e nazionali, coordinare progetti di filiera, individuare opportunità di finanziamento e rispondere alle esigenze di formazione per nuove figure professionali, in un contesto che richiede competenze sempre più specializzate – “Si tratta – ha commentato l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca – di una straordinaria opportunità per migliorare la competitività delle nostre imprese, esplorare nuove frontiere tecnologiche e sviluppare modelli di business innovativi – precisa il comunicato. L’obiettivo è trasferire la ricerca scientifica e tecnologica verso applicazioni pratiche, ottimizzando il coordinamento delle economie legate allo spazio – riporta testualmente l’articolo online. Questa iniziativa mira anche a coinvolgere imprese di settori tradizionali, come l’automotive, integrandole nella transizione verso l’aerospazio, in linea con gli sforzi del governo nazionale e con le opportunità offerte dalla legislazione europea – si legge sul sito web ufficiale. L’Abruzzo è pronto a cogliere questa sfida ambiziosa e a posizionarsi come un protagonista nel panorama industriale e tecnologico del futuro – Le nuove parole d’ordine dovranno essere alta formazione e creazione di cultura spaziale, creazione di nuove imprese, come start-up e spin-off”.I soggetti fondatori del distretto saranno tre eccellenze: Leonardo, Thales Alenia Space Italia, Telespazio – Inizia dunque, il cammino della Regione Abruzzo e del Distretto Aerospaziale (DAAB) che si concluderà con la produzione e la sottoscrizione dell’atto e del regolamento – K.SCOLTA 250115

