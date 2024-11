Regione Abruzzo, Smau: Magnacca, grande lavoro per far conoscere talenti

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 22 nov. – “E’ un grande lavoro quello svolto da Smau e dalla Camera di Commercio di Chieti-Pescara per far conoscere e promuovere i talenti che ci sono nei territori e che diversamente rimarrebbero nascosti”. Lo ha evidenziato l’assessore alle Attività Produttive e Ricerca industriale Tiziana Magnacca intervenendo questa mattina al tavolo “Open Innovation: collaborazione aperta e nuove strategie per innovare”, ospitato dal Porto turistico Marina di Pescara – viene evidenziato sul sito web. “La Regione Abruzzo ha la responsabilità – ha dichiarato Magnacca – di condividere la visione degli stakeholder per accompagnarli nei processi di innovazione a beneficio delle aziende nella consapevolezza di che serve ed è necessario per il futuro dell’economia abruzzese – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Dobbiamo saper sostenere e accompagnare i talenti attraverso il ruolo prezioso delle università abruzzesi e di aziende aperte al nuovo per costruire assieme un nuovo sistema di impresa”.L’assessore ha ribadito che la Regione Abruzzo continuerà a incentivare la ricerca – si legge sul sito web ufficiale. Sono state portare in approvazione le schede del Fers impegnando 50 milioni di euro per la grande ricerca mettendo in rete le grandi aziende con le università e le piccole e medie imprese del tessuto produttivo abruzzese – recita la nota online sul portale web ufficiale. COM.ASS. 241122

