Regione Abruzzo, Sociale: Santangelo, sosteniamo le donne vittime di violenze

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 23 set. – “I fatti di cronaca ai quali assistiamo, in cui donne anche giovanissime perdono la vita, ci obbligano a mettere in atto delle strategie davvero efficaci per contrastare la violenza di genere e a sostenere coloro che la subiscono – riporta testualmente l’articolo online. Secondo quanto sancito dalla Convenzione di Istanbul nel 2011, recepita dall’Italia con la legge 77 del 2013, la violenza sulle donne è riconosciuta come forma di discriminazione e di violazione dei diritti umani ed è doveroso agire a protezione delle vittime – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”Con queste parole Roberto Santangelo, assessore alle Politiche sociali, interviene in merito alla pubblicazione dell’avviso dedicato al sostegno dei Centri antiviolenza (CAV) e delle Case rifugio (CR).“La Regione Abruzzo intende offrire un supporto economico per garantire l’attività dei CAV e delle CR affinché nessuna donna vittima di violenza sia lasciata sola – viene evidenziato sul sito web. Enti pubblici, enti locali, associazioni e organizzazioni, con sede operativa nella Regione Abruzzo e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, potranno presentare istanza on line di contributo entro il 30 settembre 2024 all’indirizzo sportello – regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. abruzzo – recita il testo pubblicato online. it”. COM.ASS. 240923

