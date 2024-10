Regione Abruzzo, Sport: Marsilio tiene a battesimo l’Amicacci Abruzzo di basket in carrozzina

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Domani gli abruzzesi impegnati contro Bergamo nella prima giornata del campionato di serie AGiulianova, 11 ott. Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questa mattina, al Palacastrum di Giulianova, ha tenuto a battesimo la squadra dell’ASD Amicacci Abruzzo, in procinto di esordire nel campionato di serie A di basket in carrozzina che partirà domani, sabato 12. Ad aprire il programma della presentazione una partita amichevole dimostrativa, dedicata agli studenti delle scuole secondarie di primo grado di Giulianova, seguita dalla presentazione ufficiale degli atleti, dei tecnici e di tutti i componenti della squadra campione d’Italia di basket in carrozzina nella stagione 2022-2023.“L’Amicacci è ormai patrimonio non solo di Giulianova ma di tutto l’Abruzzo – ha affermato il presidente Marsilio – non a caso porta sulle magliette dei suoi atleti il nome Abruzzo affianco a quello della squadra ed a quelli degli sponsor che sono altrettanto importanti perché rendono poi concreta e possibile la vita di questa splendida società e la missione sociale che ha assunto negli anni”.Marsilio, rivolgendosi, in particolare, agli atleti dell’Amicacci, li ha spronati a farsi onore in Italia ed in Europa – “Vi saremo vicino, – ha aggiunto- siamo molto orgogliosi dei vostri risultati sportivi ma soprattutto dei valori etici e sociali che il vostro sodalizio ha saputo creare e trasmettere – Inoltre, – ha proseguito – mi auguro che queste decine di studenti di alcune scuole giuliesi che stanno qui sugli spalti a seguire e ad incitare gli atleti dell’Amicacci Abruzzo, possano ricevere dall’esempio di questi atleti una lezione di vita che li aiuti a crescere nella maniera migliore”. /241011

