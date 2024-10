Regione Abruzzo, Stabilimento LFoundry: Roberto Santangelo, Centro di sviluppo economico per l’Abruzzo

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Avezzano, 3 ott. – “LFoundry, affermata realtà industriale leader nel settore dei semi-conduttori, è un centro di sviluppo economico essenziale per l’Abruzzo, l’Italia e l’Europa – viene evidenziato sul sito web. Lo stabilimento di Avezzano è uno sito produttivo che conta circa 1400 dipendenti, offre buone opportunità di formazione e contribuisce alla crescita del PIL della nostra Regione per il 10%”. Lo afferma Roberto Santangelo, assessore al Welfare della Regione Abruzzo, in occasione della visita istituzionale presso lo stabilimento LFoundry di Avezzano – recita il testo pubblicato online. “L’azienda, da oltre trent’anni, rappresenta un modello di ‘sviluppo-produzione’ resiliente, importante anche in funzione della pianificata transizione digitale Green di cui l’automotive è uno dei pilastri – precisa la nota online. Per il rilevante contributo di LFoundry al territorio è fondamentale considerarla come player importante nello scenario dei semiconduttori.” Conclude l’assessore Santangelo – aggiunge testualmente l’articolo online. US241003

