Regione Abruzzo, Stagione teatrale 2024/2025: domani conferenza stampa dell’Assessore Santangelo a L’Aquila

L'Aquila, 19 nov. – Si terrà domani, 20 novembre, alle ore 10:30, nella la Sala Stampa 'Isolina Scarsella' di Palazzo Silone in via Leonardo da Vinci all'Aquila, una conferenza stampa per annunciare l'acquisto da parte della Regione Abruzzo, su proposta dell'Assessorato alla Cultura, di abbonamenti per la stagione teatrale 2024/2025 del Teatro Stabile d'Abruzzo da destinare a studentesse e studenti delle scuole. Si tratta di una convenzione tra la Regione Abruzzo e il TSA che mira a promuovere le attività culturali e a stimolare l'interesse dei giovani verso il teatro. Alla conferenza stampa prenderanno parte l'assessore regionale con delega ai Beni e Attività culturali e di Spettacolo, Roberto Santangelo, il Presidente del TSA Miska Ruggeri e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, Massimiliano Nardocci.

