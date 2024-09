Regione Abruzzo, Stellantis: Marsilio, scrive a Tavares e chiede di sapere i programmi su Atessa

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:L’Aquila 03 settembre – Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha scritto una lettera all’amministratore delegato del gruppo Stellantis, Carlo Tavares, per chiedergli il rinnovo dell’impegno espresso, volto a investire nella struttura, considerata strategica, di Atessa – si apprende dal portale web ufficiale. Ripercorrendo la corrispondenza di questi mesi, il presidente Marsilio ha messo in evidenza anche l’intervista che lo stesso Tavares aveva rilasciato al Sole24Ore, nel corso del quale parlava di nuove assunzioni nello stabilimento abruzzese – “Negli ultimi mesi invece – scrive Marsilio – sembrerebbe si stia verificando una sensibile riduzione della produzione giornaliera di veicoli commerciali con il conseguente ricorso all’istituto della cassa integrazione per i dipendenti”. Il presidente Marsilio ha fatto proprio, quindi, il timore espresso da più parti che si possa giungere ad un ridimensionamento strutturale e non congiunturale dello stabilimento di Atessa – Marsilio ha quindi chiesto a Tavares “di sapere quali sono i programmi che Stellantis ha intenzione di sviluppare per lo stabilimento di Atessa, sia nel breve che nel medio lungo periodo, con particolare riferimento alla produzione annuale di veicoli commerciali, agli investimenti e al mantenimento della forza lavoro impiegata”. US 240903

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, in giornata, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 09, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it