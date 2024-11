Regione Abruzzo, ultime: Campionato Mondiale di Scacchi a Montesilvano: venerdì 15 la presentazione

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:L’Aquila, 13 nov. – Venerdì 15 novembre, alle ore 12:30, si terrà nella sede della Regione in piazza Unione a Pescara la conferenza stampa di presentazione del Campionato Mondiale di Scacchi Cadetti 2024, che si terrà a Montesilvano dal 14 al 27 novembre – recita la nota online sul portale web ufficiale. Saranno presenti il presidente della Regione Marco Marsilio, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, l’assessore comunale allo Sport Alessandro Pompei, il consigliere delegato al Pala Dean Martin Adriano Tocco e il Maestro di scacchi Roberto Mogranzini, capo di Unichess, la società leader in Italia ed Europa che ha organizzato l’evento – aggiunge testualmente l’articolo online. US 241112

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, poco fa, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 11, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it