Regione Abruzzo, ultime: Capitale italiana arte contemporanea 2026: Santangelo, dalla Regione pieno sostegno al Comune di Pescara

Dal sito della Regione Abruzzo:Pescara, 21 ott. – “Su mia proposta, la Giunta Regionale ha deliberato di aderire al Comitato per Pescara Capitale italiana dell’arte contemporanea 2026, impegnandosi a dare il pieno sostegno al Comune della città abruzzese candidata, il cui progetto risulta essere tra i primi cinque finalisti”.Lo annuncia l’assessore ai Beni e Attività Culturali e di Spettacolo della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, che aggiunge: “La candidatura di Pescara è un’importante occasione per valorizzare la capacità progettuale del territorio abruzzese nella promozione dell’arte contemporanea e per favorire lo sviluppo culturale, sociale ed economico dell’intera Regione – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Se il progetto di Pescara dovesse essere ritenuto il più meritevole, infatti, sarà possibile finanziare attività quali mostre, festival e rassegne, ma si potranno anche riqualificare spazi e aree verdi dedicate alla fruizione dell’arte contemporanea” conclude l’assessore – recita la nota online sul portale web ufficiale. US 241021

