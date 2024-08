Regione Abruzzo, ultime: Casa dello studente: Santangelo e D’Annuntiis, in visita al cantiere incontrano professionisti, imprese e operatori

Dal sito della Regione Abruzzo:– Teramo, 09 ago – riporta testualmente l’articolo online. Una visita nel cantiere della Casa dello Studente, situata nell’ex rettorato di viale Crucioli si è tenuta questa mattina a Teramo per valutare lo stato dell’arte dei lavori prima della pausa estiva – Un progetto ambizioso che promette di trasformare la struttura in un moderno polo universitario per un valore complessivo pari a 22 milioni di euro – riporta testualmente l’articolo online. Hanno partecipato gli assessori Roberto Sant’Angelo e Umberto D’Annuntiis, il direttore generale Antonio Sorgi, la consigliera regionale Marilena Rossi, il Rettore Dino Mastrocola, il vescovo Lorenzo Leuzzi, il Presidente dell’Adsu Vincenzo Di Giacinto e ad altri due rappresentanti dell’Azienda, Costantino Cianfaglione e Federica Benguardato, insieme a professionisti e rappresentanti delle ditte coinvolte e agli operai.Il cantiere procede a pieno ritmo e i lavori dovrebbero terminare, per il primo step, entro il 2024 e per il secondo e ultimo, entro dicembre 2026, a seguito di una proroga di un anno concessa per le difficoltà riscontrate durante il periodo del COVID-19.”La nuova Casa dello Studente di Teramo – ha commentato l’Assessore alla Cultura, Roberto Santangelo -rappresenta un passo significativo verso l’eccellenza e l’innovazione nel nostro sistema universitario – riporta testualmente l’articolo online. Questo progetto non solo migliorerà la qualità della vita dei nostri studenti, ma creerà un ambiente che favorisce lo studio, la socializzazione e il benessere – si apprende dalla nota stampa. Siamo orgogliosi di essere parte di questa trasformazione che arricchirà questa città e il sistema universitario regionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Grazie all’impegno dell’Adsu e di chi ha saputo intercettare fondi e nuove opportunità”.”Una testimonianza del nostro impegno per lo sviluppo sostenibile e la valorizzazione del territorio – ha aggiunto l’assessore D’Annuntiis – La riqualificazione dell’ex rettorato di viale Crucioli non solo fornirà servizi essenziali agli studenti, ma trasformerà l’area in un vibrante centro di attività. Questo progetto è un esempio di come possiamo creare spazi multifunzionali che rispondano alle esigenze della comunità.”Attualmente, sei ditte sono impegnate nei lavori e sono stati appaltati ulteriori interventi per garantire il rispetto delle tempistiche – Durante il sopralluogo, particolare attenzione è stata riservata all’area della palazzina B, che ospiterà gli studenti con oltre 100 camere e oltre 200 posti letto – recita il testo pubblicato online. Il geometra Severino Di Donato, responsabile unico del procedimento, ha illustrato i progressi dei lavori affiancato dai tecnici progettisti coinvolti e dai direttori dei lavori .Questa riqualificazione rappresenta un passo significativo per la città di Teramo, con la creazione di una residenza universitaria moderna che comprenderà anche un’area sportiva e green. Saranno infatti realizzati un bar, un ristorante, sale studio, un ambulatorio sanitario per gli studenti e un campo polivalente con palestra a beneficio della comunità studentesca e della città di Teramo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il Polo Universitario Casa dello Studente – ha dichiarato il vescovo di Teramo – è fondamentale perché offre ai nostri giovani l’opportunità di vivere in comunità. Solo attraverso l’aggregazione e il cammino comune i giovani possono sviluppare una vera esperienza di comunità, essenziale per affrontare le sfide della società contemporanea – ” Le opere appaltate e terminate riguardano un investimento di 5.721.381,40, le opere progettate e da appaltare 6.718.122,40. K.SCOLTA 240809

