Regione Abruzzo, ultime: Casa di comunità: Marsilio a Casalbordino per l’avvio dei lavori nell’ex Pretura

Regione Abruzzo, la nuova nota online:– L’Aquila, 19 dic.«Compensiamo un vuoto che ha sempre caratterizzato la sanità e non solo in questo territorio perché storicamente i servizi per la salute sono stati identificati con l’ospedale – Ora abbiamo la possibilità di riequilibrare e potenziare l’offerta grazie al Pnrr, che impone però tempi e regole severe che siamo tenuti a rispettare – recita la nota online sul portale web ufficiale. Questo progetto non rappresenta solo un investimento infrastrutturale, ma un impegno concreto per rispondere alle esigenze di salute dei cittadini, garantendo servizi più vicini e accessibili – precisa il comunicato. La trasformazione dell’ex Pretura in un presidio moderno e sicuro dimostra come sia possibile riqualificare il territorio in maniera efficace, mantenendo al centro il benessere delle persone – si apprende dalla nota stampa. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a raggiungere questo traguardo, dai tecnici alle amministrazioni coinvolte, augurandomi che i lavori procedano con la massima celerità per consegnare questa struttura alla comunità nel minor tempo possibile – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. ”Lo ha detto il Presidente della giunta regionale Marco Marsilio partecipando oggi alla cerimonia di avvio del cantiere per la realizzazione della casa di comunità a Casalbordino alla presenza del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, del sindaco Filippo Marinucci e di numerose autorità.Il nuovo presidio sarà realizzato nell’ex Pretura, acquistata dalla Asl, che sarà oggetto di un massiccio intervento di ristrutturazione, oltre che di messa in sicurezza sotto il profilo antisismico, a fronte di un investimento complessivo di 1,9 milioni di euro, finanziato con fondi Pnrr.«Mettere a punto la procedura di acquisizione e la successiva progettazione ha richiesto tempo – ha tenuto a precisare Schael – perché l’immobile ha bisogno anche di un intervento di consolidamento, date le condizioni strutturali in cui si trova – si legge sul sito web ufficiale. Alla fine abbiamo trovato la quadra per essere in linea con gli stringenti requisiti richiesti dal Pnrr e finalmente possiamo dare avvio ai lavori, grazie all’impegno profuso da tutti, i nostri tecnici, quelli del Comune e la ditta appaltatrice, Edilizia Mancini, che ha rinunciato ad ampi margini di profitto per contribuire a realizzare un’opera molto attesa dalla comunità locale». US 241219

