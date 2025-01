Regione Abruzzo, ultime: Celiachia: Verì, approvato nuovo sistema di erogazione a carico del SSN

Regione Abruzzo, la nuova nota online:Pescara, 31 gen. – La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Salute Nicoletta Verì, ha approvato in data odierna il documento sulle modalità di erogazione a carico del servizio sanitario nazionale dei prodotti senza glutine a favore di soggetti celiaci, che va nella direzione di una gestione integralmente dematerializzata del processo – aggiunge testualmente l’articolo online. “Il nuovo sistema di erogazione – spiega l’assessore Nicoletta Verì – avverrà attraverso un software dedicato e collaudato, Celiachi@RL, e sarà attivo già dal 1° marzo di quest’anno, fatte salve brevi proroghe per necessità meramente operative – L’aspetto innovativo di queste nuove modalità è che i cittadini potranno scegliere di rifornirsi, secondo le loro necessità, in tutte le farmacie pubbliche e private convenzionate con il nostro servizio sanitario e presso tutti gli esercizi commerciali erogatori (parafarmacie, punti vendita specializzati, grande distribuzione organizzata) autorizzati dalle nostre ASL, con un potenziale aumento della concorrenzialità nel sistema e conseguente riduzione dei costi a favore dei pazienti celiaci – Un sistema rapido ed efficace – aggiunge Verì – che va incontro alle esigenze di chi è affetto da questa patologia, cui sarà consentito accesso ai diversi canali distributivi degli alimenti dietoterapici per celiaci in tutte le regioni che aderiscono al nuovo sistema, ben 9 regioni ad oggi – aggiunge la nota pubblicata. I costi per l’integrazione del sistema gestionale delle farmacie con la nuova piattaforma della Regione Abruzzo saranno sostenuti in equa parte tra le quattro ASL regionali”. Si conclude con la stipula di una apposita convenzione con la Regione Lombardia per il riutilizzo del software Celiach@RL, pertanto, un percorso virtuoso avviato già nel febbraio del 2023 con l’adesione della Regione Abruzzo al progetto “Riuso Celiachia Regione Lombardia in ASP (Application Service Provider) del servizio celiachia” finalizzato espressamente a facilitare l’acquisto presso i punti vendita convenzionati di prodotti senza glutine – recita la nota online sul portale web ufficiale. ALFA 250131

