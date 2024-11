Regione Abruzzo, ultime: CibAQ 2024: giornalisti internazionali ospiti all’Aquila per assegnare Premio “Viaggi del Gusto”

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:L’Aquila, 14 nov. – L’AQUILA – Dal 22 al 24 novembre, L’Aquila accoglie la seconda edizione di CibAQ – Cibi della tradizione aquilana, un evento del GAL Gran Sasso Velino volto a promuovere le eccellenze agroalimentari locali e valorizzarle su scala internazionale – recita la nota online sul portale web ufficiale. Momento culminante sarà il Premio “Viaggi del Gusto” del Gruppo del Gusto della Stampa Estera, un prestigioso riconoscimento che quest’anno celebra la sua ventesima edizione e avrà il focus sulla Regione Abruzzo – recita il testo pubblicato online. Organizzato dal GAL Gran Sasso Velino con il supporto della Regione Abruzzo, del Ministero del Turismo e del Ministero dell’Agricoltura, l’evento offrirà ai giornalisti internazionali un tour del territorio, alla scoperta dei suoi prodotti e delle sue tradizioni, mettendo in luce il percorso di ricostruzione materiale e culturale post-terremoto – recita il testo pubblicato online. “Siamo orgogliosi di ospitare per la prima volta nel capoluogo regionale un evento di rilevanza internazionale, soprattutto in questa edizione speciale – Con i suoi otto distretti alimentari riconosciuti, di cui l’ultimo è nato lo scorso 19 settembre, l’Abruzzo è centrale anche nell’economia dell’agroalimentare e sempre più attento a sistemi produttivi territoriali caratterizzati da un fattore aggregante rispetto al sistema produttivo agricolo e agroindustriale”, commenta il vicepresidente della Giunta regionale con delega all’Agricoltura, Emanuele Imprudente – recita la nota online sul portale web ufficiale. La giornata di premiazione sarà preceduta da un incontro aperto dal Presidente del GAL Gran Sasso Velino, Paolo Federico, con i contributi del Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Luigi D’Eramo, del Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, del presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri e di Emanuele Imprudente, vicepresidente della Regione ed assessore all’Agricoltura, del Segretario Generale del Ministero del Turismo, Barbara Casagrande e del Direttore Generale Agebil del Masaf ,Teresa Nicolazzi – aggiunge la nota pubblicata. Coordinerà Maria Rita Grieco Vice Direttrice del TG1. Prima di procedere alla premiazione ci sarà il contributo del Sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi che presenterà “L’Aquila Città Multiverso” – Capitale italiana della cultura 2026.”Ancora una volta i riflettori di tutto il mondo saranno puntati sull’Aquila e sull’intero territorio che, oltre a mettere in risalto le eccellenze dei prodotti locali, potrà mostrare il processo di rinascita e ricostruzione materiale e sociale, che verrà raccontato su giornali, in tv, nelle radio e sul web”, conclude Imprudente – si apprende dalla nota stampa. US

