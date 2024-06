Regione Abruzzo, ultime: Comitato etico: Verì, ruolo fondamentale nella ricerca scientifica di qualità

Regione Abruzzo, la nuova nota online:L’Aquila, 26 giù. “Il nostro obiettivo rimane quello di garantire che ogni ricerca sia condotta con il massimo rispetto per i partecipanti e con una rigorosa attenzione agli aspetti etici e metodologici – precisa la nota online. Continueremo a sostenere con forza il lavoro del Comitato Etico, consapevoli del ruolo cruciale che esso svolge nel promuovere una ricerca scientifica etica e di qualità.” È quanto ha dichiarato l’assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì a margine del convegno promosso dalla segreteria scientifica del Comitato etico territoriale della Regione Abruzzo (CetRA) e dal team di epidemiologia dell’Università dell’Aquila di cui è referente il prof. Marco Valenti, componente metodologo del CEtRA. “E’ con grande soddisfazione – ha aggiunto l’assessore – che celebriamo oggi il primo anniversario della costituzione del Comitato Etico della Regione Abruzzo – In questo anno, il Comitato ha lavorato per garantire che ogni studio e progetto di ricerca rispetti i più alti standard etici e normativi, offrendo al contempo una pubblica garanzia di tale tutela – Ecco perché questo evento rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento – aggiunge testualmente l’articolo online. La presenza di illustri relatori ha arricchito ulteriormente il dibattito, sottolineando l’importanza del nostro impegno nella protezione e promozione dei valori della persona – si legge sul sito web ufficiale. Voglio ringraziare la segreteria scientifica e il team di epidemiologia dell’Università dell’Aquila, per l’organizzazione – recita la nota online sul portale web ufficiale. La loro dedizione e competenza sono essenziali per il progresso della ricerca sanitaria nella nostra regione – si apprende dalla nota stampa. Ritengo importante che l’Abruzzo – ha concluso Verì – abbia un organismo prezioso per il corretto funzionamento dell’attività scientifica e sanitaria attingendo alle migliori professionalità con documentata competenza ed esperienza in questo delicato ambito”. K. Scolta 240626

