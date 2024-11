Regione Abruzzo, ultime: Corte dei Conti: Marsilio incontra il nuovo Presidente Ugo Montella

Regione Abruzzo, ultime dal sito:L’Aquila, 6 nov. – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha incontrato oggi, a Palazzo Silone a L’Aquila, in visita istituzionale, Ugo Montella, Presidente della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l’Abruzzo, in occasione del suo recente insediamento – recita il testo pubblicato online. Il confronto che si è svolto in un clima di piena collaborazione istituzionale, ha rappresentato un’opportunità per Marsilio di porgere i migliori auguri di buon lavoro al neo presidente – Durante il dialogo, è stato riaffermato l’impegno della Regione a mantenere una relazione di trasparenza e cooperazione con la Corte dei Conti, riconoscendo il valore cruciale del suo operato nel garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche, partner essenziale per l’efficienza amministrativa e la tutela degli interessi dei cittadini – Marsilio ha ribadito l’importanza di un lavoro sinergico tra le istituzioni per promuovere legalità e responsabilità pubblica – viene evidenziato sul sito web. KSCOLTA 241106

E’ quanto si legge in un comunicato diffuso, oggi, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. La notizia, qui riportata secondo il testo completo del comunicato diffuso, riportato integralmente, e’ stata divulgata, alle ore 16, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it