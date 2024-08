Regione Abruzzo, ultime: Credito: Magnacca, voucher di garanzia per abbattere gli interessi

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 5 ago – recita il testo pubblicato online. – Si chiama voucher di garanzia ed è un contributo a fondo perduto che Regione Abruzzo e FIRA erogano alle aziende per abbattere gli interessi passivi dei finanziamenti bancari – L’iniziativa è stata presentata stamane dall’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, e dal presidente di FIRA Abruzzo, Giacomo D’Ignazio, che hanno illustrato l’avviso pubblico che verrà pubblicato il prossimo 8 agosto sul sito della FIRA e della Regione Abruzzo, con possibilità da parte delle aziende di presentare domanda di contributo a partire dal 16 settembre – “Per noi si tratta di un avviso di estrema importanza – ha esordito l’assessore Tiziana Magnacca – perché si muove su un terreno particolarmente sensibile per le imprese e per la società, che è quello del credito – aggiunge testualmente l’articolo online. Non è un caso se questa misura è frutto dei risultati di un tavolo di confronto che ci ha permesso di capire e conoscere le criticità legate al mondo del credito, le difficoltà che quotidianamente le imprese abruzzesi vivono per accedere al credito e ad altre forme di finanziamento – Il voucher vuole rispondere in parte a queste problematiche, mettendo a disposizione delle imprese stesse un contributo a fondo perduto in grado di ridurre l’impatto delle spese per interessi passivi”.I fondi che Regione Abruzzo e FIRA hanno messo a disposizione ammontano a 7,3 milioni di euro “con possibilità – ha detto l’assessore Magnacca – di incremento della dotazione se ricorrono le condizioni – L’importante è che le imprese da oggi possono contare su uno strumento di aiuto concreto in grado di ridurre l’impatto economico di un finanziamento bancario”. Per accedere al contributo a fondo perduto sono necessari il contratto di finanziamento e l’erogazione materiale dello stesso; i prestiti possono essere assunti per liquidità aziendale, ad esempio le spese di gestione corrente, per attività di investimento e per consolidamento di pregresse passività bancarie – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. Il contributo massimo che si può ottenere ammonta a 12 mila euro – recita il testo pubblicato online. “Da una stima fatta dagli uffici della FIRA – ha sottolineato il presidente Giacomo D’Ignazio – dovrebbero essere oltre 700 le imprese abruzzesi che potenzialmente fruiranno del voucher di garanzia e si tratta di aziende che si trovano al centro del proprio mercato di riferimento e alle quali, come sempre, la FIRA vuole garantire il giusto apporto in un momento decisivo per la crescita dell’azienda stessa”.Le istanze di finanziamento potranno essere presentate dal 16 settembre 2024. Si tratta di un avviso cosiddetto “a sportello”: verranno finanziate le istanze fino a esaurimento della dotazione finanziaria – si apprende dal portale web ufficiale. IAV 240805

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, in giornata, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it