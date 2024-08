Regione Abruzzo, ultime: Crisi idrica: Imprudente, 720 milioni stanziati in 5 anni per sistema idrico

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:– L’Aquila, 9 ago – aggiunge testualmente l’articolo online. – “I 720 milioni di euro stanziati negli ultimi 5 anni sono il chiaro segnale dell’impegno del sottoscritto e del governo regionale Marsilio sul tema dell’acqua e della crisi idrica che sempre più sta attanagliando l’Italia e l’Abruzzo” – lo ha dichiarato il vicepresidente della giunta regionale con delega al Sistema Idrico Integrato e all’Agricoltura Emanuele Imprudente a margine dei lavori della Commissione Vigilanza del Consiglio regionale appositamente convocata sul punto “Crisi idrica estate 2024 nella regione Abruzzo”. Un momento di confronto a tutto tondo sul tema della carenza idrica con i consiglieri regionali e gli addetti ai lavori appositamente auditi per riferire delle misure intraprese e finalizzate a preservare e gestire la risorsa idrica, per le quali il Vicepresidente Imprudente ha sollecitato tutti i soggetti preposti a intensificare gli sforzi per completare la realizzazione degli interventi finanziati, pur riconoscendone la complessità e le difficoltà nell’ultimazione delle opere che necessitano delle necessarie tempistiche – si legge nella nota ufficiale pubblicata online sul sito web istituzionale. “Abbiamo anche costituito una apposita Cabina di regia per il monitoraggio delle emergenze e per l’attuazione dei progetti finanziati” – prosegue Imprudente – recita la nota online sul portale web ufficiale. Nel dettaglio il Vicepresidente Imprudente, dopo aver riferito in merito all’attivazione sin da maggio di tutte le misure straordinarie di attingimento e captazione in deroga delle fonti idriche e dei pozzi di emergenza (pozzo situato in località Villa Lempa nel Comune di Civitella del Tronto (TE); prelievo dal fiume Trigno, mediante la traversa in località Pietrafracida nel comune di Lentella (CH); attingimento dal pozzo n. 9 San Rocco, nel comune di Bussi sul Tirino (PE); prelievo dalle condotte di Enel in località Venaquila nel Comune di Montorio al Vomano (TE); emungimento di acqua dagli esistenti pozzi di emergenza ubicati in via della Repubblica a Bussi sul Tirino (PE)), ha fornito i seguenti dati riferiti agli stanziamenti operati dalla Regione Abruzzo dal 2019 in poi e destinati ai vari settori: “Il tema dell’emergenza idrica assorbe gran parte della cronaca e delle istanze politiche in questo periodo dell’anno – conclude Imprudente – ma siamo sempre stati ben consci che è un problema che va affrontato senza soluzione di continuità e attraverso un approccio di sistema non legato alle contingenze, tra l’altro sempre più critiche – Finora, durante il mio mandato di assessore al sistema idrico integrato e all’agricoltura, abbiamo finanziato e in parte realizzato interventi ad ampio raggio, e continueremo con le opportunità offerte da PNRR e PNIISSI, sui quali siamo presenti come Abruzzo, per ridurre le perdite nella rete idrica, per potenziare il sistema irriguo fondamentale per il comparto agricolo, per efficientare il sistema depurativo e, in ultimo, per strutturare i contratti di fiume”. US 240809

Lo riporta una nota diffusa, oggi, dal servizio stampa della Regione Abruzzo. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 14, anche sulle pagine del portale web della Regione Abruzzo, sul quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte: regione.abruzzo.it