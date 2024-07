Regione Abruzzo, ultime: Cultura: D’Amario alla presentazione di ReLive Abruzzo Festival

Regione Abruzzo, ultime dal sito:Pescara, 9 lug. il sottosegretario con delega alla cultura, Daniele D’Amario, ha preso parte, questa mattina, a Pescara, in Regione, alla presentazione della quarta edizione di ReLive Abruzzo Festival che andrà in scena da sabato 12 luglio all’8 agosto – Si tratta di un festival diffuso e multidisciplinare estivo della provincia di Chieti, organizzato dall’Associazione PICSAT per la direzione artistica di Gianmaria Tantimonaco, produttore artistico abruzzese – Per questa nuova edizione del festival, nato nel 2021 a Lanciano ed ora cresciuto in partecipazione e offerta, sono previsti concerti ad opera di artisti abruzzesi o con progetti legati al territorio, visite guidate per scoprire il patrimonio storico-architettonico, degustazioni ed esposizione di prodotti enogastronomici locali e laboratori a tema per scoprire le tradizioni e le peculiarità abruzzesi – I Comuni partecipanti saranno quest’anno Rocca San Giovanni, San Salvo, Frisa e San Vito Chietino (Sant’Apollinare). Durante tutti gli eventi sarà possibile conoscere e degustare prodotti tipici abruzzesi – precisa il comunicato. Tutti gli eventi sono gratuiti – aggiunge la nota pubblicata. Il festival, quest’anno, vive del finanziamento del Ministero degli Affari Esteri a valere sul progetto “2024-Anno del Turismo delle Radici”, della Regione Abruzzo, dei Comuni ospitanti e di sponsor privati – US/240709

Lo riporta una nota diffusa, in giornata, dal servizio informativo della Regione Abruzzo. Il contenuto della nota, della quale si riporta testualmente nel presente articolo il contenuto completo, e’ stato divulgato, alle ore 14, anche mediante il canale web istituzionale della Regione Abruzzo, sul quale ha trovato spazio la notizia. Fonte del comunicato: regione.abruzzo.it