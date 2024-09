Regione Abruzzo, ultime: Industria: Magnacca incontra il manager Razelli, il confronto aiuta la crescita

Regione Abruzzo, ultimissima pubblicata sul sito ufficiale:Pescara, 25 set. – “La crescita nasce dal confronto con altre realtà. La conoscenza è la risorsa più pregiata e immateriale che abbiamo a disposizione e rappresenta una fonte di vantaggio competitivo stabile e sostenibile”. Lo ha dichiarato l’assessore alle Attività produttive, Tiziana Magnacca, in occasione della visita in Abruzzo di Eugenio Razelli, attuale presidente del Consiglio di amministrazione di Safilo, ma con un passato di manager di livello internazionale impegnato nel settore dell’industria automobilistica – si legge sul sito web ufficiale. “Aver ospitato in Abruzzo un profondo conoscitore del comparto dell’automotive, che ha avuto di visitare alcune aziende nell’area di Val di Sangro e del vastese – ha aggiunto l’assessore – è motivo di crescita e stimolo a fare meglio”. Eugenio Razelli, che vanta una lunga carriera da manager aziendale, è stato presidente di Anfia e Federveicoli, vice presidente di Oica e ora presidente di Motor Valley a Modena, la capitale dell’auto nella terra dei motori in Emilia Romagna, che organizza il Motor Valley Fest con la sua settima edizione che si terrà dal 22 al 25 maggio 2025.“E’ stata una proficua occasione per far conoscere diverse realtà della nostra filiera industriale – ha concluso l’assessore Magnacca – per tessere relazioni umane e costruire lo scambio di conoscenze per presentare delle best practice facendo così leva sul patrimonio di idee e di esperienze conseguite in questi decenni dalla nostre aziende non solo in termini di competitività ma per costruire un ponte ideale con altre esperienze per nuove opportunità il comparto dell’automotive che, mai come in questo momento, hanno necessità di allargare il campo di azione ed il loro business”. US 240925

