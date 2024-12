Regione Abruzzo, ultime: Infrastrutture: Magnacca al sopralluogo della nuova stazione Vasto-San Salvo

La Regione Abruzzo comunica quanto segue attraverso il proprio portale istituzionale:Pescara, 19 dic. – I lavori di ampliamento del piazzale, la ristrutturazione e la riqualificazione della sala d’ingresso e degli uffici, l’adeguamento dei binari e l’eliminazione delle barriere architettoniche sono con oggi definitivamente conclusi per la nuova stazione Vasto-San Salvo – recita il testo pubblicato online. Stamane l’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, ha presenziato al sopralluogo con RFi per una delle stazioni più moderne dell’intera tratta ferroviaria adriatica e sicuramente la più avanzata dal punto di vista tecnologico – aggiunge testualmente l’articolo online. “Un obiettivo che avevo coltivato da sindaco di San Salvo – commenta l’assessore – insieme alla mia amministrazione e a Eugenio Spadano, all’epoca presidente del Consiglio comunale, che vede finalmente la luce – si apprende dalla nota stampa. Lavori su cui abbiamo continuato a sollecitare anche durante l’epoca del Covid durante il quale numerosi sono stati l’incontri da remoto con Ferrovie dello Stato – Ora che i binari sono adeguati torneremo a lavorare per ottenere la fermata dei treni ad alta velocità anche nella nostra stazione”. L’assessore evidenzia infine che “subito dopo inizieremo l’interlocuzione con Rfi per la stazione del Porto di Vasto, che anch’essa necessità di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione”. COM.ASS. 241219

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diffusa, oggi, dalla Regione Abruzzo e pubblicata online sul sito istituzionale. I dettagli della nota, della quale viene qui riportato l’intero contenuto testuale, sono stati resi pubblici, alle 17, anche mediante il sito internet della Regione Abruzzo, attraverso il quale e’ stata data diffusione alla notizia. Fonte della nota riportata: regione.abruzzo.it